Как Турция воюет с Covid-19

Турция шаг за шагом движется к победе над эпидемией коронавируса нового типа (Covid-19) в стране.

Об этом говорится в публикации администрации главы турецкого государства в Twitter.

В твите отмечено, что Турция – одна из стран, принявших своевременные и эффективные меры против распространения коронавируса нового типа.

«Десятого января, то есть спустя короткое время после того, как в городе Ухань (Китай) был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа, в Турции был сформирован Научный совет по коронавирусу. Турция в числе первых приостановила авиарейсы из Китая, а спустя четыре дня после выявления первого случая заражения Covid-19 в Иране, были закрыты границы Турции с Исламской Республикой. Авиакомпания Turkish Airlines приостановила все международные, а затем и внутренние полеты»,- напомнили в администрации турецкого лидера.

После того, как коронавирусная инфекция начала быстро распространяться по Европе, Турция приостановила полеты во многие европейские страны, главным образом в Италию, говорится в твите.

Эффективную роль в предотвращении распространения коронавируса нового типа в Европе сыграло решение правительства ввести 14-дневные карантинные ограничения, отмечено в публикации.

«Такие меры, как переход на удаленное обучение, перенос спортивных мероприятий, были приняты в Турции намного раньше, чем в ряде других стран. Риск был минимизирован за счет введения правил и запретов в местах скопления людей, особенно в общественном транспорте и супермаркетах»,- говорится в публикации.

Кроме того, своевременно были приостановлены все виды деятельности, требующие скопления вместе большой числа людей, отметили в администрации президента.

«В целях защиты групп риска и ограничения передвижения группы, которая может быть переносчиком болезни, запрещено выходить на улицы старше 65 лет и младше 20 лет. Эффективность мер была подкреплена объявлением комендантского часа в периоды, когда наиболее вероятно нахождение большого числа людей на улице»,- отмечено в твите.