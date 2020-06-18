Как Трамп Си Цзинпина о помощи на выборах просил

Американский президент Дональд Трамп обращался к китайскому лидеру Си Цзиньпину за помощью в предстоящих президентских выборах, которые пройдут в 2020 году.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона.

Согласно тексту книги, американский лидер обратился к Цзиньпину во время официального ужина в 2019 году на саммите G20. Он предложил увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции Китаем.

По мнению главы Белого дома, такое решение должно благоприятно отразиться на выборах.

Трамп, как говорится в книге, указал на возможность китайской стороны повлиять на исход президентский выборов в США.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности. (Газета.Ру)