Как токсичные отходы армянских предприятий губят рыбу в Зангиланском районе

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в ходе мониторинга состояния реки Охчучай в освобожденном Зангиланском районе установили факт гибели более 500 особей форели и других видов рыб. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Saxta.info взялся проверить, насколько обоснованно такое заявление минэкологии Азербайджана.

Исследуя заявление минэкологии, были приняты во внимание различия в принятых армянской стороной топонимах и, соответственно, их употребление в названиях предприятий, указанных минэкологии Азербайджана в качестве виновников массовой гибели рыбы в стране.

Речь идет о том, что армяне называют фигурирующие в заявлении минэкологии реку Охчу (Охчучай) Вохчи, Гаджаранский медно-молибденовый завод — Каджаранским или Зангезурским, а Кафанский горно-обогатительный комбинат — Капанским. Также привлекает внимание тот факт, что в отчетах и заявлениях профильных госструктур, экологических организаций и активистов оба предприятия названы среди основных отравителей окружающей среды.

Также важно отметить, что река Вохчи/Вохджи (арм. Ողջի) / Охчучай (азерб. Oxçuçay), левый приток Араза (Аракс), протекает по территории Армении и Азербайджана через населенные пункты Каджаран, Капан, Зангилан и Миндживан и вблизи них.

Наряду с этим, следует отметить, что тяжелые металлы, в том числе медь и молибден, кроме токсичности обладают также способностью накопления в живых организмах. Они также поступают в окружающую среду с бытовыми стоками, с дымом и пылью промышленных предприятий. Многие металлы образуют стойкие органические соединения, хорошая растворимость этих комплексов способствует миграции тяжелых металлов в природных водах.

В ряде случаев в информационном поле появлялись сообщения, в том числе официальных источников Азербайджана и Армении, об отравляющем воздействии на окружающую среду отходов названных медно-молибденовых предприятий Армении, расположенных по берегам Охчучай.

В октябре 2019 года сообщалось, что проблеме загрязнения реки Вохчи было посвящено заседание правительства Армении. Министр охраны природы уточнил, что источником загрязнения является Зангезурский (Каджаранский) медно-молибденовый комбинат.

По данным Инспекционного органа по экологии и недрам, вследствие аварии на металлическом трубопроводе хвостохранилища Арцваник Зангезурского медно-молибденового комбината отходы попали в реку Вохчи. «Река в данный момент коричневая», — сказал руководитель Сюникского территориального отдела инспекционного органа Левон Петросян.

По словам министра окружающей среды Эрика Григоряна, Инспекционный орган инициировал проверки, взяты соответствующие пробы, которые уже свидетельствуют о превышении ПДК (предельно допустимая концентрация — Ред.) по ряду тяжелых металлов в водах реки. Как указал министр, есть ряд законодательных регулировок, которые в подобном случае устанавливают либо административную, либо уголовную ответственность — в зависимости от тяжести нанесенного окружающей среде ущербу.

Вместе с тем, как напомнил Григорян, аналогичная авария на том же месте была зафиксирована в 2010 году. Тогда компания компенсировала ущерб и выплатила штраф в целом на сумму порядка 700-900 тыс. драмов. «Считаем, что размер компенсации в рамках действующего законодательства не отражает реальный объем нанесенного ущерба», — заявил он, сообщив, что в настоящее время министерство работает в направлении усиления санкций и увеличения размера штрафов, назначаемых за нанесение ущерба окружающей среде и водному бассейну страны.

В реке Вохчи в целом наблюдается превышение предельно допустимых норм (ПДК) по нитриту, марганцу, меди, цинку, ионов сульфата, алюминию, ванадию, хрому, аммонию и селену. Особенно загрязнена часть реки Вохчи ниже Капана (Капанский горно-обогатительный комбинат), где превышение ПДК по меди превышает более чем в 203 раза.

В среднем, в пробах, взятых из реки Вохчи превышение ПДК составляет: по аммонию — от 3 до 4,6 раз, по ионам сульфата — от 1,6 до 2,5 раз, по алюминию — от 1,6 до 8 раз, по ванадию — в 3 раза, по марганцу — от 3 до 3,5 раз, по меди — 6-7 раз.

Вторая по величине река Зангезура, Вохчи, вследствие деятельности промышленной зоны стала непригодной для орошения, рыба в ней также не водится, говорится в сообщении.

В нем также отмечалось, что в Армении есть 19 хвостохранилищ. 9 из них — в Сюникском марзе. Зангезурскому медно-молибденовому комбинату принадлежат Каджаранское и Пхрутское хвостохранилища, расположенные на правом притоке реки Вохчи, а также хвостохранилище на реке Вохчи около села Лернадзор.

Хвостохранилище — это комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых (такие отходы именуют хвостами). На горно-обогатительных комбинатах (ГОК) из поступающей добытой руды получают концентрат, а отходы переработки перемещают в хвостохранилище.

По данным Генпрокуратуры Армении, возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 статьи 284 (нарушение правил безопасности при обращении с опасными химическими или биологическими веществами и отходами), сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. Она уточнила, что «причиной аварии на хвостохранилище стало нарушение правил транспортировки отходов производства работниками Зангезурского медно-молибденового комбината».

Член Всеармянского экологического фронта Левон Галстян считает, что уголовное дело возбудили, так как загрязнение реки вызвало широкий общественный резонанс. «Я не припомню, чтобы из-за выброса вредных отходов возбуждались уголовные дела. Мы несколько раз обращались в правоохранительные органы с заявлением о загрязнении рек, однако нам отказывали в возбуждении дела. Если бы жители не сняли видео с доказательствами загрязнения, не опубликовали в соцсетях, сомневаюсь, что дело было бы возбуждено», — заявил он корреспонденту «Кавказского узла». По его мнению, загрязнение рек отходами — явление обыденное, однако власти ничего не предпринимают для предотвращения этого.

Необходимо изменить методологию контроля, а также механизмы предотвращения аварий на горнодобывающих комбинатах, считает глава организации «Эколур», эколог Инга Сарафян. По ее словам, инспекция по охране природы реагирует на аварии постфактум, а размер ущерба и сумма штрафа определяются «на глаз».

Эколог Карине Даниелян согласна с мнением, что в Армении отсутствуют механизмы предотвращения аварий на горнодобывающих предприятиях. «Законодательство более или менее есть, но оно не работает. Можно, конечно, законы ужесточить, но важнее, чтобы они работали», — заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Председатель действующей в Капане общественной организации “Стабильное развитие” Армен Парсаданян пояснил, что из поврежденной трубы вылился поступающий в хвостохранилище концентрат, который с помощью специальных веществ дает осадок в хвостохранилище, а очищенная жидкость выводится и сливается в реку Норашеник, а оттуда – в реку Вохчи.

“В этом случае в реку попали именно хвосты, в которых содержатся токсичные вещества, тяжелые металлы, реагенты”,- сказал А.Парсаданян. По его словам, Инспекция по экологии и недрам определит объем попавших в окружающую среду хвостов, на основе чего будет рассчитан причиненный экологии ущерб.

Таким образом многочисленные факты, зафиксированные активистами и организациями по охране природы, а также официальными профильными организациями Республики Армения подтверждают, что в частности, два названных горнодобывающих предприятия страны являются непосредственными виновникам сброса токсичных отходов, содержащих тяжелые металлы в реку Охчучай, текущую с территории Сюникской области сопредельной страны на территорию Зангиланского района Азербайджана. Факт, что тяжелые металлы могут быть причиной смерти представителей, в том числе водной фауны, как и известная способность этих химических веществ аккумулироваться в живых организмах до опасной для жизни концентрации, также подтверждает, что эти стоки могут быть причиной массовой гибели рыбы на азербайджанском участке реки.

В заключение Saxta.info подтверждает, что изученное заявление минэкологии Азербайджана совершенно обоснованно.