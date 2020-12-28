Как русские готовят армян к новой войне

Приведем очередную небольшую цитату из статьи одного российского автора: «В Ереване еще предстоит разобраться с тем, как получилось, что у Азербайджана оказалось более современное вооружение, эффективная тактика…» («Азербайджан вернул контроль над Карабахом», https://www.ng.ru/itog/2020-12-25/1_8049_main5.html , 25.12.20)

Пожалуй, к такого рода высказываниям уже надо просто- напросто привыкнуть и не удивляться.

Да, российские авторы продолжают выяснять и анализировать «причины» поражения Армении во Второй Карабахской Войне.

Сразу создается такое впечатление, что Армению с Россией связывали не только религиозные и чисто военно-политические, союзнические контакты, — нет, отношения между ними еще глубже.

Русские продолжают смотреть на последние военные операции между Баку и Ереваном, как на полигон испытания российского вооружения и военной тактики, и никак не могут смириться с таким фактом, что вооружение и военная тактика Азербайджана оказались более современными и эффективными.

Признаться, мы еще не встретили ни одну статью в российских изданиях, где освобождение азербайджанских районов объяснялось как выполнение требований четырех резолюций СБ ООН, мадридских и казанских принципов, а не как поражение Армении в войне.

Хотя за последние несколько лет этот процесс – де-оккупации наших районов обсуждался как первый и важный этап разрядки в карабахском конфликте – не только сопредседатели, не только дипломаты нашего северного соседа, но и независимые российские политики постоянно призывали власти Армении приступить к освобождению районов.

Но бывший президент Серж Саргсян хвастался тем, что им удалось сохранить основные территории во время Апрельской войны – хотя всем известно, как это случилось. И тогда армянское руководство караулило у телефона, звоня несколько раз в день в Москву!

Горе -премьер Никол Пашинян же вообще не думал о возвращении захваченных районов, даже открыто обсуждал какие еще районы может оккупировать армянская армия.

Сейчас российские издания пишут о том, что в последней войне погибло в общей сложности 10 тысяч солдат и офицеров. Но ведь этих потерь могло бы не быть! Для этого достаточна была бы добрая воля и прагматизм со стороны Армении, истинное желание Еревана решить проблему мирным путем.

Но увы! Они этого не хотели, и в результате началась 44- дневная война, которая для Азербайджана стала славной страницей военной летописи, а для Армении позором.

Сейчас перевернута очень важная страница в истории конфликта. Еще раз отметим, что Азербайджан действовал в духе требований четырех резолюций СБ ООН, мадридских и казанских принципов.

Как видите, последние принципы, которые предлагала сторонам Минская Группа, назывались казанскими, а Казань, напомним, является российским городом.

Как же должны действовать российские авторы, анализирующие отдельные аспекты карабахского конфликта? Помнится, пару лет назад, выступая на телевидении, Патриарх Всея Руси сказал: «Скажите людям правду, ибо в правде заключено добро».

Все мы должны действовать по этому принципу: говорить правду, сеять и распространять добро…

Могут ли в России, где наше азербайджанское правительство, особенно, «Фонд Гейдара Алиева», ремонтировало и восстанавливало не только мечети, но и церкви, поверить в то, что азербайджанцы убивают людей, разрушают и оскверняют христианские святыни? Думается, что нормальный человек никогда не поверит этому! Ведь Азербайджан не такая уж далекая страна – россияне хорошо знают нашу страну.

Главной добродетелью всех религий, в том числе, ислама, христианства и иудаизма является именно справедливость. Вообще, человека с Богом связывает в первую очередь, чувство и жажда справедливости, а в карабахском военно-политическом театре справедливость всегда была на стороне Азербайджана.

Плюс, не надо думать, что все эти страны, в том числе, Азербайджан, являются испытательным полигоном для военной техники и тактики. Во время ракетного обстрела азербайджанских районов погибло больше десяти азербайджанских детей. Почему же российские СМИ молчат об этом?

Еще великий Феодор Достоевский писал, что, самая возвышенная идея Мира не стоит слез одного ребенка. Поэтому надо стороны призывать к тому, что бы они больше не прибегали к войне и военным средствам разрешения спорных вопросов – ведь, теперь 21 -й век, и мы можем выяснить и согласовать очень многое исключительно мирными способами…