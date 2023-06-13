Помнится, что еще в самом начале девяностых годов прошлого века один российский политолог-аналитик попытался определить геополитические вызовы против собственной страны и обозначил их в нескольких тезисах.

Четвертый из этих тезисов гласил, что геополитические и геоэкономические соперники и противники России будут стремиться проводить региональные и глобальные коммуникационные линии в обход России.

Почему мы вспомнили эту деталь почти через тридцать лет? Теперь политологи много говорят и рассуждают о последней встрече лидеров России и Армении, и, наверное, эти обсуждения еще продолжатся некоторое время. С самого начала было ясно и понятно, что лидеры будут обсуждать двусторонние отношения и, конечно, армяно-азербайджанский конфликт. Надо отметить, что и в двусторонних отношениях, и в армяно-азербайджанском конфликте накопилось достаточно много проблем, — как говорится, есть что обсуждать.

Мы не будем вдаваться в детали этих проблем, отметим только такое обстоятельство, что позиции России на южном Кавказе в последнее время заметно ослабли – несмотря на противоречия, Ереван часто попытается выйти за дозволенные границы, плюс, азербайджано-армянский конфликт, мягко говоря, уже не вмещается в российские стандарты и установки.

Конечно, пока антироссийские, прозападные заявления и шаги армянского премьера носят противоречивый характер – с одной стороны, складывается такое впечатление, что он каждый раз после серьезных переговоров под «зонтиком» Запада, особенно, США и ЕС, отправляется в Россию, чтобы отчитаться перед российским президентом и заодно убедить своего российского «патрона» в том, что он верен союзническим обязательствам и принципам перед Россией.

Но чувствуется, что армянский премьер ведет двойную, а порою, тройную игру и стремится маневрировать между Западом и Россией. Но главным является то, что все это отнюдь не носит тактический характер – трещина в отношениях России и Армении, особенно, ослабление российских позиций в регионе, как уже отметили чуть выше, носят стратегический и системный характер.

Неслучайно, что Кремль ищет альтернативные схемы, чтобы сохранить свои региональные позиции. В настоящее время его миротворческая миссия в Нагорном Карабахе полностью потерпела крах – «миротворцы» России занимаются только тем, что сопровождают тайные военные грузы армянских сепаратистов. В настоящее время стали систематическими призывы и заявления о том, что в 2025-м году российские миротворцы должны быть выведены из региона. С другой стороны, и Армения старается усилить на своей территории миссию Запада и вовсе не торопится приглашать на свою территорию миссию ОДКБ. В таком случае, как должна поступить Россия? Как она должна беречь свои региональные позиции?

Сперва заметим, что «корни» присутствия России в Армении настолько глубоки, что даже не верится, что Москва в один день может покинуть эту страну. Но все имеет свой конец, и когда-нибудь придет конец и этим отношениям. Но как намеревается поступить Россия, чтобы замедлить этот процесс? Как ни странно, надежды России в этом контексте связаны с Зангезурским проектом. Тут надо отметить, что Россия не выступает против этого проекта. Но тут есть одна существенная деталь – Кремль еще надеется, что обеспечение безопасности коридора поручат ему. Но этого не хочет ни Армения, ни тем более Запад – поэтому в начале статьи мы отметили такую деталь, что еще с прошлого века США и Европа стараются проводить коммуникационную изоляцию России.

Да, можно сказать, что Зангезурский проект является последней надеждой Кремля, который чувствует, что продлить срок пребывания своих миротворцев в Нагорном Карабахе дальше 2025 года ему не удастся. На днях заместитель премьера-министра России заявил, что все детали будущей железнодорожной линии уже согласованы. Плюс, приходится отметить и такую деталь, что железнодорожная сеть Армении находится под контролем России, поэтому реализовать Зангезурский проект для нее дело простое. Но все упирается в один жизненно важный вопрос: а кто же станет хозяином этого проекта?