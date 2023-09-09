Знаменательное заявление сделала 5 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления официальных лиц Армении против России.

Каждая фраза из заявления официальной Машки при усердной и профессиональной работе азербайджанских юристов тянет на Гаагу — с обвинениями в военных, человеконенавистнических и гуманитарных преступлениях против всех прежних властителей царской, большевистской и постсоветской России посмертно, как осудили в свое время Слободана Милошевича, а нынешнего – как Бог даст. Да и армяне могут предъявить претензии к российской империи за использование их в корыстных целях.

Глас российского МИД даже не подозревает, что своим признанием оказанной Россией армянам помощи открывает ящик Пандоры. Что может иметь далеко идущие последствия для нынешнего российского руководства, да и для всей российской имперской истории в будущем, если когда-нибудь удастся провести процесс в отношении преступлений государства российского на всем протяжении его исторического пути.

Итак, говорящая голова российского МИД выплеснула всю обиду на армянское население, которое должно бы быть на веки веков признательно России за свое «спасение»: «Разве те, кто делает подобные заявления, не знают, сколько граждан Армении было спасено благодаря Москве? Разве это не так? Разве в Армении об этом не знают? Конечно, знают. Так почему же сейчас об этом забывают?».

И продолжает: «Все это происходило на протяжении десятилетий».

Что может быть оспорено всей историей российской империи. Тут как нельзя кстати привести фразу из одесского юмора — «не смешите мои тапочки». Потому как, так было во все времена – и в период самодержавия, и большевистской власти, и постсоветский период российская власть эксплуатировала армянскую мечту о «Великой Армении» для достижения своих имперских целей, как в Азербайджане, так и в Турции, вплоть до захвата «Царьграда», то есть Стамбула при помощи созданных ими же армянских вооруженных формирований еще в годы Первой Мировой войны. Фактически, Россия не помогала армянам, а во все времена бросала их на амбразуры ради достижения своих целей. И все смерти армянского населения прежде всего на совести российских правителей!

Итак:

— Еще Екатерина II под лозунгом «защиты христианства» пыталась на стыке границ Турции, Ирана и Азербайджана создать армянское государство на Южном Кавказе (60-80-e гг. XVIII В. ). Как пишет Гюнтекин Наджафли в своей работе «Восточная политика Екатерины ii и попытки создания армянского государства на Южном Кавказе (60-80-e гг. XVIII в.)» (https://cyberleninka.ru/article/n/vostochnaya-politika-ekateriny-ii-i-popytki-sozdaniya-armyanskogo-gosudarstva-na-yuzhnom-kavkaze-60-80-e-gg-xviii-v/viewer) , российская империя после победоносного завершения русско-турецкой войны 1768-1774 гг. перешла к активной политике и на Южном Кавказе — по Кючюк-Кайнарджийскому миру 1774 г. Россия обеспечила себе право «защищать» интересы проживавших в Османской империи христиан. Что означало использование армян с целью достижения своих имперских планов по завоеванию турецких территорий и азербайджанских ханств.

И в 1783 г. даже по согласованию с иранским правителем Алимурад ханом был подготовлен «проект армяно-русского договора» о создании буферного армянского государства на стыке границ Османского и Иранского государств на территории Азербайджана. Но неожиданная смерть правителя Ирана Алимурад хана сорвала планы России по решению «армянского вопроса» мирным путем по договоренности с Алимурад ханом. Пришедший ему на смену Ага Мухаммед хан Гаджар предпочел союзу с Россией Османскую империю, да и азербайджанские ханства обратили свой взор к османам.

А разразившаяся в 1787 г. русско-османская война окончательно закрыла «армянский вопрос», проблема была на время забыта российскими властями. Таким образом, планы Российской империи при помощи армянских меликов завоевать прикаспийские области, ликвидировать Губинское ханство, а на землях Карабахского, Карадагского, Иреванского ханств и прочих азербайджанских областей создать «Албанское царство» и «Армянское государство» тогда потерпели неудачу.

Но, не отказавшаяся от своих колониальных претензий империя осуществила свои планы позднее — в результате военных конфликтов 1804-1813, 1826-28 годов она все же присоединила азербайджанские ханства, расположенные на территориях нынешней Азербайджанской Республики и приступила к активному переселению армян на эти земли в качестве политического инструмента и для укрепления своих позиций. Однако государство Армению создать в тот период так и не получилось в силу различия мнений множества политических игроков.

— «Армянский вопрос» с предоставлением армянам автономии на территории Османской империи всплыл вновь перед самой Первой Мировой войной. Как пишет в работе «Армянский вопрос» в политике России в годы Первой Мировой войны» Ильгар Нифталиев, еще перед самым началом военных действий Россия уже тайно вооружала армян на случай новой войны на турецкой земле — в Ольты, Сарыкамыше, Кагызмане и Игдыре, а также в Персидском Азербайджане с подчинением русскому командованию. Армянский коллаборационизм, выразившийся в вооруженном участии турецких армян на стороне наступающей русской армии, восстаний в тылу и массовых насилиях над мусульманским населением в Азиатской Турции вынудил османские власти в мае 1915 года принять специальный закон о переселении неблагонадежного армянского элемента, проживающего в прифронтовой зоне, во внутренние районы страны с подробным указанием сроков, способов и методов осуществления операции. Причем, данная вынужденная акция не затронула армян, живших в Стамбуле, Измире, европейской части империи, т.е. вне районов основного театра военных действий на российско-османской границе.

Но, несмотря на исторически подтвержденные факты, армяне при поддержке России продолжают эксплуатировать тему «геноцида армянского народа». Даже первый премьер-министр Араратской Республики Ованес Качазнуни в своем докладе, сделанном в 1923 году, говорил, что в выселении армян были виновны они сами – будучи подданными Османской империи, создав добровольческие отряды повсеместно перешли на сторону России. Качазнуни с пониманием оценивал ответные действия османских властей, отмечал, что, переселяя армян, «турки знали, что делали, и сегодня у них нет основания раскаиваться».

Но вернемся к планам по созданию армянского государства. Уже в ходе войны русским удалось договориться с союзниками по Антанте о переделе Османской империи и территорий самой Турции, поэтому надобность в армянах отпала сама собой. С 1916 года военные действия в Турции прекратились, часть территорий по «праву войны» перешла России в качестве ее губерний, об армянском вопросе вновь забыли.

— Но что не удалось российским царям, получилось у революционеров. 26 апреля 1917 года Временное правительство утвердило «Положение об управлении Турецкой Арменией и прочих областей Турции, занятых по праву войны», области Турции Ван, Эрзерум и Хнус, занятые русскими войсками, впервые были оформлены под названием «Турецкой Армении».

Захватившие в октябре 1917 года власть в Петрограде большевики унаследовали от царского и Временного правительства политику использования армянского фактора в отношениях с Османской империей.

Правда, в новых условиях данный фактор был прикрыт более соответствующим духу времени и внешнеполитической доктрине большевиков лозунгом — Советская Россия рассчитывала сохранить и укрепить контроль над территориями в «Турецкой Армении» через признание за народами Османской империи права на самоопределение вплоть до полной независимости. Армянский фактор по-прежнему рассматривался как неизменный инструмент военного и политического давления на Османскую Турцию и обеспечил большевикам поддержку со стороны армянских военизированных формирований для защиты от наступления турецкой армии и в борьбе против азербайджанских демократических сил. Однако подписанный в марте 1918 года Брестский мирный договор между воюющими сторонами снова похоронил «Турецкую Армению» — российская военщина вынужденно покинула Турцию, но теперь ее взоры обратились на Южный Кавказ.

— Далее были армянские погромы и убийства мирных жителей при попустительстве захвативших азербайджанские земли большевиков в Баку, Шамахы, Губе, Гейчае и многих других азербайджанских провинциях.

В период с 30 марта по 3 апреля 1918 года армянские банды вместе с большевистскими убили 50 тысяч азербайджанцев в Баку, Шамахы, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и других регионах Азербайджана.

И лишь после того, как 29 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика пошла на условие стран-победительниц в Первой Мировой войне для признания независимости Азербайджана и вынужденно уступила армянам территорию площадью 9,5 тысячи квадратных километров вокруг города Иреван и ханства, было создано армянское государство на Южном Кавказе.

— А образование 7 июля 1923 г. Автономной Области Нагорного Карабаха решением вернувшейся большевистской власти стало миной замедленного действия, впоследствии приведшей при непосредственном участии российской армии и постоянных политических провокациях к двум войнам с многотысячными жертвами, в том числе среди мирного населения.

— Именно благодаря попустительской политике Михаила Горбачева в перестроечный период и разгорелся кровавый карабахский конфликт. Азербайджанцы и армяне, жившие на протяжении 70 лет в хорошем соседстве, успевшие подружиться и даже породниться, снова были поставлены в условия конфронтации. В период его правления в 1988-1991 годах из 185 азербайджанских сел в Армении, из мест их векового проживания на территориях предков – нынешней Армении, созданной на землях азербайджанских ханов, было насильственно депортировано 230 тысяч азербайджанцев, тысячи мирных жителей были убиты армянскими националистами, в Карабахе начались процессы по выходу из состава Азербайджана и присоединении к Армении, массовые межэтнические столкновения, произошли Сумгайытские события, погромы в Баку, армянам пришлось покинуть Азербайджан, далее была война, «Кровавый январь», Ходжалинский геноцид азербайджанцев и другие преступления.

И все это произошло не без участия Комитета госбезопасности и главного разведывательного управления СССР.

— А потом, уже при правлении Россией Бориса Ельцина, произошла оккупация карабахского региона Азербайджана при усиленном вооружении армянской армии и незаконных формирований со стороны России.

— Ну и, наконец, в период правления РФ Владимиром Путиным, несмотря на подписанное еще при Ельцине в 1994 году Бишкекское соглашение о прекращении огня и функционирование созданной в 1992 году Минской группы ОБСЕ, на протяжении почти 30 лет периодически происходили провокации и военные конфликты на линии соприкосновения, обе стороны конфликта имели потери в живой силе, а одна из сопредседателей Минской группы – Россия продолжала вооружать обе стороны, кого бесплатно, а кого – за деньги, чтобы удерживать обе республики в поле своего влияния, и кормила их «завтраками».

И только по результатам Второй Карабахской войны Азербайджану при полной политической поддержке братской Турции удалось освободить большую часть своей территории от оккупации.

Но вновь Кремль не преминул «опустить ложку дегтя в бочку меда», не позволив окончательно разрешить этот конфликт – Путин, оказав давление на Баку и Ереван, вынудил их подписать в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года трехстороннее, со своим участием, соглашение о якобы прекращении огня. Чем все это обернулось, известно.

Не дав Азербайджану окончательно очистить свои территории от армянских вооруженных формирований, он в тот же день молниеносно ввел в Ханкенди своих миротворцев и фактически установил в зоне своего контроля российский протекторат. И его миротворцы отнюдь не стали гарантами безопасности на этих территориях, потому как то и дело продолжаются провокации и происходят перестрелки и обе стороны теряют жизни молодых солдат и офицеров, поскольку бандформирования при молчаливом согласии российской стороны все еще находятся в зоне ее контроля, более того – Россия сама же их вооружает и обучает.

И как же тут понимать слова Машки из МИДа — «Многочисленную напряженность в регионе удалось погасить именно Москве и непосредственно президенту нашей страны Владимиру Путину»?

На самом деле последний правитель российской империи Владимир Путин продолжил практику своих предшественников и под личиной миротворца все годы своего правления для удержания обоих республик в поле своего влияния, даже будучи членом Минской группы ОБСЕ, всячески противодействовал достижению мира, прекращению огня, более того – способствовал периодическому разгаранию конфликта, вооружая обе стороны создавал военный баланс и фундамент — с одной стороны для замораживания конфликта, с другой — будущих столкновений на поле боя. Да и сейчас, когда Баку и Ереван, наконец, находятся на пороге подписания Большого мирного договора, российская власть всячески пытается тому воспрепятствовать.

Да, Машка абсолютно права, армяне должны быть благодарны России – и прежней, и нынешней, всем ее правителям. И она прекрасный осведомитель и свидетель для будущего процесса над Россией. Будь то по делу о геноциде азербайджанцев, армян или украинцев, или белорусов, прибалтов, чеченцев, крымских татар, да и всех остальных народностей, проживающих на оккупированных некогда российской империей и удерживаемых до сих пор территориях.

И она права, говоря о «роли нашей страны (России – авт.) в судьбе армянского народа и Армении».