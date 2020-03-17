Как коронавирус меняет поведение азербайджанцев

В Азербайджане, судя по всему, будут штрафовать тех, кто распространяет слухи о коронавирусе. Как минимум, есть сообщение отечественных СМИ о том, что уже предложено внести изменение в Кодекс об административных проступках. Предложено бить манатом паникеров и, вполне возможно, провокаторов. На разные суммы. Должностные лица, тиражирующие лживую информацию о коронавирусе, могут быть оштрафованы на сумму от 2000 до 5000 манатов, юридические лица – на сумму до 5000 манатов.

Данный вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса. Это вынужденная и необходимая мера. Ведь, некоторые СМИ и социальные сети распространяют аудиозаписи, в которых содержится недостоверная информация о реальной ситуации с коронаврирусом в стране. Генеральная прокуратура уже сделала официальное предупреждение тем, кто сеет панику. Теперь, в условиях, когда слова не помогают, нужно переходить к иным формам убеждения.

Ведь все разговоры о том, что данный вирус не так опасен, что в данном вопросе больше паники и спекуляций, чем реальной угрозы, уже не работают. По крайней мере, в ведущих странах Европы. Так, согласно сообщению «Укринформ», правительство Австрии ввело полный запрет собраний. Из дому можно выходить только за продуктами, в аптеку и для помощи другим людям, а также в случае неотложной профессиональной необходимости. Ранее планировалось, что рестораны, кафе и бары в Австрии с понедельника будут работать только до 15.00, а новые меры предусматривают полное прекращение работы таких заведений. Обеспечение населения продуктами питания возложено на супермаркеты и службы доставки, которые продолжают свою работу.

Также с понедельника должны быть закрыты все магазины, торгующие товарами, которые не являются необходимыми для повседневной жизни. Закрываются и все спортивные, игровые площадки и другие площадки общественного использования. На улицу можно выходить только в трех случаях: по неотложной профессиональной работе, за продуктами или в аптеку, или для помощи другим людям (которые, например, не могут сами купить себе продукты и лекарства). Если же кто-то очень хочет выйти прогуляться, то это нужно делать только по одному, или с лицами, с которыми совместно проживаешь в квартире (частном доме).

И вот — самое главное. С понедельника соблюдение этих ограничений будет контролировать полиция. Согласно объяснению федеральной канцелярии, если полицейские будут встречать группу лиц, то порекомендуют им «разойтись». Так будет уже в воскресенье, а с понедельника возможно наложение административных штрафов в отношении таких нарушений в размере до 2180 евро. То же самое касается и нарушения запрета на использование спортивных и игровых площадок — здесь админштраф может быть в размере до 3600 евро.

Как видим, в Азербайджане планируют прибегнуть к мерам, которые уже действуют в Австрии и в иных европейских странах. Причем, в нашей стране наказания будут, судя по всему, даже мягче, чем в этих странах. Ну а как иначе быть в условиях, когда в нашей стране есть лица, не понимающие степень ответственности за распространение любой информации, тем более лживой и способной усугубить ситуацию в момент, когда весь мир борется с очень опасным вирусом?! Получается, что только под угрозой штрафов или арестов можно нивелировать ужасающие последствия тиражирования лжи.

А ведь, в идеале, каждый из нас должен понимать и степень своей личной ответственности. Говорю об этом в свете сообщений о массовой закупке товаров гражданами страны. Социальные сети кишели фото и видео, на которых были видны люди с тележками, полными товаров на месяц-другой вперед. Очевидно же, что создавая искусственный ажиотаж, люди сами создавали предпосылки для превалирования спроса над предложением. А это – прямая дорога к подорожанию любых товаров. Зачем все это нужно было делать? Непонятно.

К счастью, весь этот искусственный ажиотаж удалось пресечь. На данный момент уже не видно того, что было пару дней назад. Да, люди покупают больше обычного, но прилавки полны. Стало быть, рынок удачно адаптировался к новым условиям. Причем, без появления дефицита продуктов, без повышения цен на них. Это радует. Ведь, к примеру, в Украине, цены на продукты уже сильно выросли в течение буквально нескольких дней. В частности, с 4 до 10 гривен за килограмм подорожала морковь, а с 8 до 15 подорожала картошка. Выросли и цены на многое другое. Да и доллар в Украине подорожал. Еще недавно он стоил 25 гривен, а ныне его продают более, чем за 27. И есть уже прогнозы, что скоро за доллар будут давать более 30-35 гривен.

Напомню также, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит ряд мероприятий по социальной изоляции, которые начали применяться на территории страны с 00:00 14 марта. Среди таковых и запрет на проведение всех свадебных торжеств на территории страны (за исключением свадебных торжеств, назначенных ранее на 14 и 15 марта 2020 года). Судя по стекающейся информации от знакомых и не очень людей назначенных до 14 и 15 марта свадеб было немало. Так вот, что успокаивает, идет массовый процесс отказа даже от свадеб, дату которых назначили до разрешенных сроков.

И это тоже правильно. Люди осознают свою ответственность. Как потом жить, как смотреть в глаза людям, если вдруг кто-то из пришедших на эту свадьбу окажется носителем коронавируса?! Ведь всех пришедших на свадьбу, включая и виновников торжества, необходимо будет подвергнуть карантину. Так что, тут уже включается инстинкт самосохранения и чувство ответственности. Да и вообще, коронавирус уже влияет на поведение граждан республики. Так, на ГРЭС, например, перед аптекой установлена вывеска, с которой звучит призыв соблюдать очередь и не приближаться друг к другу ближе чем на 2,5 метра. И азербайджанцы, традиционно изыскивающие различные способы игнорирования очереди, ее соблюдают. Иначе просто нельзя. Иначе может случится беда, от которой, как показывают события в мире, никто не застрахован.