Как дойти до «Виртуальной школы» и где Интернет?

В YouTube появилось щемящее душу видео, как учительница в Узбекистане ведет онлайн-уроки на крыше своего дома – внутри здания сигнал интернета недостаточно сильный. Узбекистан занимает 133 место в мире по скорости интернета, говорят авторы видео. Для сравнения, Азербайджан по этому показателю на 141 месте.

Карантинные будни рассеяли сомнения в правдивости международных исследователей, задвигающих нашу страну в самый конец рейтингов по скорости Интернета в масштабах региона. За последние месяцы и без того слабая скорость Интернет-соединения ощутимо упала из-за резкого увеличения пользователей, занятых удаленной работой, учебой, а в массе коротавших время в сети, не имея возможности выйти из дома.

Эксперты отмечают, что первой и наиболее важной задачей на волне текущих вирусных атак является переход к цифровой экономике. «Мир виртуализируется, развиваются цифровые технологии — каждое движение, все процессы, которые мы наблюдаем сегодня в мире, претерпевают электронную трансформацию – электронные правительства, бизнес, образование внедряются повсеместно. Эти процессы переживают все направления деятельности человека — пресса, транспорт, строительство, торговля и даже войны. С каждым годом расширяется роль Интернета в жизни людей, сотрудники многочисленных предприятий в мире работают дистанционно», — сказал # экономист Салех Мамедов.

А ведь эта возможность пригодилась бы жителям нашей страны в дни карантина. Они могли бы оставаться в своих домах, работая дистанционно и не подвергая себя и близких опасности заражения вирусом. Необходимость выходить из дома, простаивая в автомобильных пробках, для большинства людей отпала бы сама собой в результате перехода на электронный формат государственных и бизнес-услуг, транспорта, образования и пр. сфер.

Справедливости ради стоит отметить, что карантинные будни для части граждан прошли в удаленном формате труда. В довесок этому Министерство образования предприняло определенные шаги в направлении перевода системы образования на рельсы современных информационных технологий. Дистанционные уроки пока еще не отличаются полнотой охвата целевой аудитории и регулярностью, но определенные подвижки все же имеются. В стране стартовал проект «Виртуальная школа», отдельные учителя проводят онлайн-уроки, однако качество интернета оставляет желать лучшего.

Все чаще приходится слышать жалобы школьников, учителей и родителей на сбои в сети, делающие невозможным онлай-преподавание. Низкое качество интернета в стране стало главным препятствием на пути реализации дистанционных уроков, а следовательно, правительству следовало прежде решить эту проблему, а уж потом приступить к внедрению всевозможных изысков и обучающих онлайн-платформ.

Словом, настало время признать, что громкие заявления о бурном развитии приоритетной сферы ИКТ оказались перед лицом отсутствия нормальных интернет – услуг. В стране впервые возникла необходимость виртуального образования и вдруг оказалось, что нет главного – должного уровня подключения граждан к сети. Многие школьники вовсе зависят от погоды, благодаря протянутым в воздухе и открытым всем ветрам телефонным кабелям, а ведь домашние телефоны для подключения к сети Интернет использует масса пользователей.

«На территории столицы услуги стационарной телефонии, широкополосного интернета, цифрового ТВ и ряд других телекоммуникационных и мультимедийных услуг государственным и административным органам, управлениям, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам, их представительствам, населению посредством самых современных проводных и беспроводных технологий оказывает ООО «Бакинская телефонная связь», — говорится на сайте Baktelecom. Сложно удержаться от вопроса – что именно подразумевает ООО под самыми современными технологиями? Неужто рвущиеся от непогоды телефонные кабели, протянутые невесть как к домам абонентов? Латаемые и прокладываемые заново на средства пользователей этих услуг?

«К одному из наиболее пострадавших от пандемии направлений можно отнести сектор образования», — цитирует Trend директора ИКТ центра Азербайджанского университета архитектуры и строительства Сархана Талыбзаде. По его словам, для продолжения процесса обучения, все учебные заведения страны должны были быстро переключиться на онлайн-режим. Конечно, такой переход на дистанционное обучение в целом не обошелся без проблем, хотя все заведения были подготовлены к процессу дистанционного обучения. В целом интернет-провайдеры не были готовы к резкому росту трафика», — сообщил он.

Но если приглядеться к сравнительным данным авторитетной исследовательской организации Cable (cable.co.uk), по мощности интернета Азербайджан остается самой отсталой страной региона и проблема эта не новая. В обнародованном рейтинге стран мира по скорости сети, наша страна заняла 141 место среди 207 стран мира со скоростью ниже мировых показателей 3.1 Мбит/с.

По этому показателю Азербайджан находится на одном уровне с государствами Африки, уступает Замбии и впереди Республики Бурунди. Для сравнения, Россия заняла в этом рейтинге 54-е место — 14,89 Мбит/с; Грузия — 7,14 Мбит / с, 88-е место; Турция — 5,35 Мбит / с, 102 место; Армения — 4,85 Мбит / с, 110 место; Казахстан — 4,66 Мбит / с, 113 место; Иран — 4,39 Мбит / с, 118-е место

В довесок этому упомянутое исследование проливает свет на постепенную потерю позиций. Так, в позапрошлом году наша страна была на 135-м месте, а в 2017-м — 102-м месте. Это означает, что Азербайджан по скорости Интернета опустился на 6 ступеней, а за два года — на 32 ступени. В минувшем году средняя скорость Интернета в мире была на уровне 11 mb/s. B Азербайджане этот показатель в 3,5 раза меньше среднемировых — 3.1 mb/s.

По мнению специалистов, ухудшение показателей Азербайджана обусловлено двухлетней ошибочной политикой Министерства связи и высоких технологий, поскольку это государственное ведомство «подмяло под себя» весь широкополосной Интернет, не подпуская частные компании к кабельно-канальной системе и господствуя над рынком.