На днях армянские СМИ распространили «шокирующую новость», подарившую минуты волнительного счастья многим читателям. Проживающая в Москве и занимающаяся единоборствами 23-летняя армянка Диана Мартиросян избила трех азербайджанцев, оскорбивших армянский флаг.

Эту новость смаковали и шумно обсуждали в соцсетях. Дело дошло до того, что армянку — носительницу имени древнеримской богини охоты чуть было не канонизировала Армянская григорианская церковь, чтобы ее именем устрашались враги страны, первой принявшей христианство в качестве государственной религии. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…

А все начиналось с телеграмм-канала Sismasis, в котором как гром среди ясного неба появилась публикация некого пользователя Sami Hayrapetyan из соцсети Facebook. Он красочно расписал льющуюся бальзамом на армянские сердца историю об отважной деве по имени Диана, в одиночку расправившейся с тремя азербайджанскими мужчинами, придравшимися к тому, что на спортивной одежде девушки красовался армянский триколор.

Через некоторое время эту «новость» растиражировали армянские СМИ, даже не потрудившись проверить приведенные «факты». А через день телеграмм-канал Sismasis заявил, что новость о том, что некая Диана Мартиросян в Москве избила трех азербайджанцев оказалась фейком.

«Эта новость была придумана неким идиотом, которому удалось многих крупных СМИ убедить в том, что это правда. После того как разоблачили он удалил свои посты и написал, что просто угорал. Одна из тех, кто разоблачила его, была политолог Мариам Овсепян.

Мы приносим извинения, что тоже поверили крупным СМИ и, ссылаясь на них, опубликовали эту новость», — говорится в сообщении телеграмм-канала Sismasis.

К чести для администрации телеграмм-канал Sismasis они признали свою вину в распространении фейка, в отличие от армянских СМИ. Во всей этой истории, более похожей на фарс, привлекает внимание готовность армянских СМИ наивно поверить в то, что армянка в Москве избила азербайджанцев, но при этом не задаться вопросом – почему же это происшествие осталось без внимания российских изданий?

Неужели армянские СМИ наивно полагали, что подобное происшествие может пройти мимо внимания азербайджанской диаспоры. Ведь согласно распространенному фейку, профессионально занимающаяся с 2008 года единоборствами Диана серьезно травмировала двух азербайджанцев. А это уже уголовное дело в ее отношении.

Автор фейка даже отмечает, что в этом случае Диане ничего серьезного не грозит, и один из самых богатых людей России связался с ее братом и заверил его, что он понесет все расходы, начиная с возможного залога и размера их моральной компенсации. Как говорят в подобных случаях итальянцы — все это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

При этом в самой информации автором уже заложены семена подозрений. Так, распространитель фейка отмечает, что Диана деактивировала все свои профили в соцсетях после «инцидента». Логичнее было бы ей бить во все колокола и говорить, что она избила трех азербайджанцев, чтобы завоевать симпатии армян и оградить себя от возможных последствий инцидента. Но у лжи короткие ноги.

Этот факт красноречиво свидетельствует о том, что в Армении царит огульная азербайджанофобия. Армянскую публику хлебом не корми, только дай зрелище, в котором присутствует победившая азербайджанцев Диана…