Каир Теремли: как геи Рим снесли, и куда смотрели гуси

Коварный вирус, распространившийся по всему миру, оказал огромное воздействие и на жизнь одного южного города. В условиях, когда были закрыты цирк, театры, рестораны с шоу-программами, обязанность веселить народ взяли на себя местные парламентарии. Понятно, что вовсе не для того их избирали, но жизнь полна сюрпризов, ее сюжет невозможно просчитать заранее. В итоге, порой тот, кто казался человеком большого ума, оказывался торговцем банальностью, тогда как совершенно серая с виду персона вдруг озаряла округу светом могучего интеллекта.

Не знаю, к какой категории было бы правильнее относить очередного возмутителя спокойствия. Зовут его Каир Теремли. Нет, не в честь столицы Египта, прекрасного и древнего города, получил он свое имя. Но, это не помешало Теремли совершать шокирующие экскурсы в историю. По сути, он умудрился предстать перед южногородцами в качестве сторонника альтернативной истории.

Говоря конкретнее, Каир-муаллим, видимо, устав от ежедневного общения с просителями, решил поговорить о представителях сексуальных меньшинств. Его устами, надо полагать, вещал сам старина Фрейд. Правда непонятно, почему Теремли в итоге не ограничился пределами страны, в которой жил и депутатствовал, а мысленно дотянулся аж до Древнего Рима.

Так или иначе, в итоге южногородцы узнали от Каир-бея, что ошибочной является версия, согласно которой после победы при Аллии гальское племя сенонов под предводительством короля Бренна захватило, разграбило и разрушило покинутый жителями Рим, за исключением хорошо укрепленной Капитолийской крепости. По версии господина Теремли, Римская империя пала под натиском сторонников разврата, отряда сексуальных меньшинств. Которые, судя по логике утверждения южногородского гиганта мысли, вовсе и не меньшинством, а вполне себе большинством были. Иначе, как бы у них хватило сил и мощи для разрушения величайшей империи?!

Правда, в этой связи возникает ряд вопросов. Во-первых, куда смотрели гуси, которые, как на протяжении многих веков утверждала легенда, таки спасли Рим? Не будут же сторонники гипотезы Каира Теремли утверждать, что и гуси в древности отличались высоким уровнем толерантности и терпимости к представителям сексуальных меньшиств, да еще настолько, что умолчали в момент разрушения Рима?!

Во-вторых, следует понять, ограничится ли Римом Каир-бей, увлекшись альтернативной историей? Империй в древности, как известно, было много. И не в древности тоже. Соответственно, можно ли ждать от депутата южногородского парламента утверждения, что и все остальные империи пали по вине лиц нетрадиционной ориентации и иных сторонников разных форм разврата?! Ответ на этот вопрос существенно бы облегчил исследования на тему исчезновения мамонтов и гибели Атлантиды.

В-третьих, Теремли умудрился свой экскурс в историю завершить возвращением в дни нынешние с последующим утверждением, что над южным городом нависла угроза. Мол, в могучих государствах современности, особенно в том, что претендует на статус мирового гегемона, к власти пришли многие из тех, кто был причастен к уничтожению Древнего Рима. Им, возбужденно вставая грудью на защиту родного края утверждал Каир-бей, нельзя давать. В смысле, давать возможности реализовать собственные планы. А они были очевидны для Каир-бея. Он почувствовал, как тянутся из-за океана руки сторонников нетрадиционных ценностей к девственным в этом плане южногороодцам, стремясь сделать их себе подобными. Но не дремлет депутат Теремли! Не допустит он реализации этих грязных планов. Такой вот он, бдительный патриот. Пусть, мол, в своих государствах всякие непотребства творят, ускоряя их распад.

Который, правда, как-то не особо ощущался. По крайней мере, объемы прикарманенных средств местные коррупционеры измеряли в денежной единице именно этой заокеанской державы. Но разве могла такая мелочь отвлечь внимание депутата южногородского парламента Каира Теремли? Конечно же, нет. Он успешно веселил горожан своими заявлениями, компенсируя закрытость цирка на карантин и наверстывая долгие годы, что его не было в стенах местного парламента.