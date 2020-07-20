Кадырова внесли в «черный список» США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в «черный список», обвинив его в нарушении прав человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Внесение в «черный список» означает запрет на въезд в США.

В заявлении госсекретаря говорится, что санкции вводятся из-за причастности Кадырова к «серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике». Кроме того, в заявлении говорится, что Госдеп располагает подтверждающими эту информацию данными.

В Госдепе отметили, что речь идет о событиях более чем десятилетней давности, которые включали в себя «пытки и внесудебные казни». Внесение в список также распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Карину (Хадижат) Кадырову.

«Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды, к принятию аналогичных мер», — говорится в заявлении Помпео.