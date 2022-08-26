Чеченские подразделения смогли бы быстро закончить войну в Украине, взяв Киев, и дальше идти на Европу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения в военных преступлениях, которые выдвинула против него Служба безопасности Украины. Ведомство напомнило, что в феврале–марте 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.
«Если меня спросить, то я давно бы забрал Киев. И Зеленский и тому подобные были бы в подвале на допросах», — заявил Кадыров в голосовом сообщении в своем телеграм-канале.
Он в очередной раз попросил президента Владимира Путина дать возможность поскорее закончить «спецоперацию».
«Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15 процентов можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — заверил Кадыров.
По его словам, у чеченских подразделений появилось много возможностей, чтобы «смело идти на Европу, чтобы их заставить изменить свои решения, которые в первую очередь против своего народа, государства».
Вместе с Кадыровым Киев выдвинул обвинения его подчиненным Даниилу Мартынову, советнику главы МЧС России и бывшего помощника главы Чечни, и Хусейну Межидову, командиру батальона «Юг». «Что касается Мартынова… он работает в МЧС. А Хусейн Межидов, который забрал у вас оперативную бригаду… защищал стариков и женщин, тоже готовится к следующему штурму», — заявил Кадыров. Глава Чечни также предложил СБУ указать место, куда чеченская сторона может «приехать и разобраться».
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал обвинения против Кадырова «заведомо незаконными» и поручил в ответ завести уголовное дело против СБУ. «Очевидно, что решения СБУ об уголовном преследовании указанных должностных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — считают в ведомстве. (moscowtimes.ru)