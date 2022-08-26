Чеченские подразделения смогли бы быстро закончить войну в Украине, взяв Киев, и дальше идти на Европу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения в военных преступлениях, которые выдвинула против него Служба безопасности Украины. Ведомство напомнило, что в феврале–марте 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

«Если меня спросить, то я давно бы забрал Киев. И Зеленский и тому подобные были бы в подвале на допросах», — заявил Кадыров в голосовом сообщении в своем телеграм-канале.