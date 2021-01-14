Кадры из села Гервенд Физулинского района — ВИДЕО View Larger Image Министерство обороны АР распространило видеокадры из села Гервенд Физулинского района. Редакция| 2021-01-14T09:47:27+04:00 14 января 2021, 10:31| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Как армяне хотели поймать «сирийского наемника» и…Кадры из села Зульфугарлы Кельбаджарского района – ВИДЕОВидеокадры из поселка Миндживан Зангиланского района - ВИДЕОПарад Победы в Баку: Выступления президентов… В рубрике В Аллее шехидов ведется подготовка в связи с годовщиной трагедии 20 января Gallery В Аллее шехидов ведется подготовка в связи с годовщиной трагедии 20 января 14 января 2021, 10:47 Эрдоган заявил, что Турция не поддастся «диктату соцсетей» Gallery Эрдоган заявил, что Турция не поддастся «диктату соцсетей» 13 января 2021, 23:52 Новые строительные правила помогут сэкономить госсредства при восстановлении Карабаха Gallery Новые строительные правила помогут сэкономить госсредства при восстановлении Карабаха 13 января 2021, 22:01 До начала апреля решится судьба очень проблемных банков — Гасанов Gallery До начала апреля решится судьба очень проблемных банков — Гасанов 13 января 2021, 21:00 В Азербайджане выявлено еще 474 случая заражения коронавирусом, 16 скончались Gallery В Азербайджане выявлено еще 474 случая заражения коронавирусом, 16 скончались 13 января 2021, 16:39