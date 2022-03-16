В Украине необходимо развернуть миротворческую и гуманитарную миссию НАТО или других организаций. Об этом на пресс-конфернции в Киеве в ночь на 16 марта заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Нужна миротворческая и гуманитарная миссия, подготовленная НАТО и, возможно, другими организациями, но которая будет действовать под вооруженной защитой и будет проходить на территории Украины», – сказал Качинський.

Он отметил, что Украина – суверенное государство, и если она согласится на такую миссию, «этого будет достаточно в свете международного права».

«И никакого casus belli (вероятно, имеется в виду повода для войны, в которую могут быть вовлечены страны НАТО. – «ГОРДОН») не будет. Только это не касается тех, для кого casus belli – это существование другого мира, отличного от своего собственного», – сказал политик.

Именно такие люди сегодня атакуют Украину, подчеркнул он.

«Мы хотели бы также этим визитом убедить в этом тех, у кого больше всего возможностей, потому что мы сами в этом убеждены», – сказал Качиньский.

Он добавил, что Украина сейчас защищает всю «евро-американскую цивилизацию».

«Эта защита требует мужества, она требует отказа от норм, которые сейчас считаются незыблемыми. Необходима, на мой, взгляд готовность пойти на очевидный риск», – отметил вице-премьер Польши.

На уточняющие вопросы по поводу миссии НАТО он сказал, что это «призыв заняться этим вопросом», говорить о деталях пока преждевременно.

Качиньский сообщил, что этот вопрос поднимался, но «не на форуме НАТО, а на других [площадках], где тоже обсуждается война в Украине».

«Киев выбран тем местом, где поднимается этот вопрос, а не тем, где он уже назрел», – сказал вице-премьер Польши.

Качиньский стал одним из первых западных политиков, который предложил ввести миротворцев в Украину.