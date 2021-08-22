Тысячи человек собрались рядом с аэропортом Кабула, чтобы покинуть Афганистан, но в ближайшие 48 часов улететь из страны будет нельзя. Об этом сообщает Khaama Press.

По данным агентства, госдепартамент США объявил, что аэропорт будет закрыт для эвакуации тех, кто уже оказался в его стенах. После этого рейсы возобновятся.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует обязать крупные американские авиакомпании помочь с перевозкой десятков тысяч людей, которые были эвакуированы из Афганистана. Одновременно планируется увеличивать количество американских военных баз, где можно будет разместить афганских беженцев. (gazeta.ru)