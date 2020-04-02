Кабмин Азербайджана: Новые нормативы увеличат ответственность за нанесение ущерба природе

Решение Кабинета министров предусматривает утверждение новых «Нормативов возмещения ущерба, причиненного в результате незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Азербайджанской Республике». Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Нормативы оплаты, осуществляемых до сих пор, были скорректированы в соответствии с экономическими условиями прошлого, и сегодня эти суммы являются заниженными по сравнению с текущим экономическим ростом в стране, сообщили там.

«Таким образом существующие нормативы оплаты недостаточны для предотвращения нарушений и усугубления ответственности субъектов, действующих в этой области. Поэтому данное решение позволит скорректировать размеры выплат за ущерб, причиненный в результате незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в новых экономических условиях. В результате новые нормативы увеличат ответственность субъектов, использующих природу. Решение имеет важное значение с точки зрения сохранения, эффективного использования природных ресурсов и восстановления минеральных ресурсов. Применение этого решения также позволит юридически корректно разрешать неопределенности в этой области», — пояснили в Кабмине.