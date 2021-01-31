Йеменские сепаратисты отбыли в Москву

Лидер сепаратистов из Южного переходного совета Йемена Айдарус аз-Зубейди отбыл с визитом в Россию, сообщает Анадолу.

Визит делегации сепаратистов, поддерживаемых Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), организован по приглашению российской стороны.

Запланированы переговоры делегации сепаратистов с представителями правительства и парламента РФ.

Южный переходный совет был создан в Йемене в 2017 году.

Поддерживаемые ОАЭ сепаратисты захватили значительную часть юга Йемена, в том числе временную столицу страны — город Аден, а также стратегически важный остров Сокотра.

Южный переходный совет ранее объявил о планах автономии, однако впоследствии на фоне недовольства Саудовской Аравии, выступающей в поддержку признанного правительства Йемена, отказался от своих планов.

| 2021-01-31T16:10:48+04:00 31 января 2021, 18:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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