Йеменские сепаратисты отбыли в Москву

Лидер сепаратистов из Южного переходного совета Йемена Айдарус аз-Зубейди отбыл с визитом в Россию, сообщает Анадолу.
Визит делегации сепаратистов, поддерживаемых Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), организован по приглашению российской стороны.
Запланированы переговоры делегации сепаратистов с представителями правительства и парламента РФ.
Южный переходный совет был создан в Йемене в 2017 году.
Поддерживаемые ОАЭ сепаратисты захватили значительную часть юга Йемена, в том числе временную столицу страны — город Аден, а также стратегически важный остров Сокотра.
Южный переходный совет ранее объявил о планах автономии, однако впоследствии на фоне недовольства Саудовской Аравии, выступающей в поддержку признанного правительства Йемена, отказался от своих планов.