Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) использовало в понедельник при осуществлении атаки на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Об этом, как передает телеканал Al Mayadeen, сообщил официальный представитель ВС мятежников генерал Яхья Сариа.

По его словам, целями ударов стали аэропорты Дубая и Абу-Даби, а также нефтеперерабатывающий завод в промышленной зоне Эль-Мусаффах (Абу-Даби) и ряд других объектов. Сариа пообещал, что хуситы будут готовы «без колебаний» расширить список целей, которые затронут более важные объекты.

«Хотим вновь предупредить страны агрессии о том, что они получат гораздо более ощутимые и болезненные удары, а зарубежные компании, иностранных граждан и жителей вражеского государства Эмираты призываем держаться подальше от жизненно важных объектов для их же безопасности, — добавил Сариа. — ОАЭ останутся небезопасным государством, пока продолжается их агрессия против Йемена».

Ранее сообщалось, что атаке беспилотников подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. Как информировала позднее полиция, в результате взрывов и пожаров на объекте ADNOC погибли три человека, в том числе пакистанец и два гражданина Индии, шесть пострадали.