Известная турецкая телеведущая Эсра Гезгинчи, рассказывающая миру об истории, культуре и сегодняшней жизни Азербайджана, сняла документальный фильм «Чудесный Азербайджан».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Турции в Азербайджане, в фильме рассказывается о фольклоре, культурном наследии Азербайджана, о древней истории Карабаха, а также об азербайджано-турецкой дружбе и братстве двух народов.

Эсра Гезгинчин отмечает, что подготовила в целом 10 передач, посвященных путешествию из Баку в культурную столицу тюркского мира — Шушу.

Фильм «Чудесный Азербайджан» был показан на турецком канале NTV. На этом же канале Эсра Гезгинчи рассказывает телезрителям об освобожденных от оккупации азербайджанских территориях и городе Шуша.

Фильм выйдет в эфире Азербайджанского общественного телевидения 2 апреля.