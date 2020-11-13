Известен полный состав участников чемпионата Европы — 2020

Стали известны все участники перенесенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы — 2020, сообщает Газета.Ру.

Группа А: Италия, Турция, Уэльс, Швейцария
Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия
Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Словакия
Группа F: Германия, Португалия, Франция, Венгрия.

Европейское первенство должно было состояться летом 2020 года в 12 городах Европы. Такой формат турнира должен был быть применен впервые, в честь юбилея чемпионата.

| 2020-11-13T02:53:54+04:00 13 ноября 2020, 08:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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