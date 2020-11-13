Известен полный состав участников чемпионата Европы — 2020

Стали известны все участники перенесенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы — 2020, сообщает Газета.Ру.
Группа А: Италия, Турция, Уэльс, Швейцария
Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия
Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Словакия
Группа F: Германия, Португалия, Франция, Венгрия.
Европейское первенство должно было состояться летом 2020 года в 12 городах Европы. Такой формат турнира должен был быть применен впервые, в честь юбилея чемпионата.