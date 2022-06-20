Глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в понедельник заявили о намерении распустить кнессет (парламент Израиля).

Как передает Интерфакс, об этом сообщает «Едиот ахронот».

«Беннет и Лапид объявили о планах объявить о роспуске кнессета. Эта мера повлечет за собой внеочередные выборы в Израиле в сентябре, они станут пятыми за последние три года», — пишет газета.

The Jerusalem Post в свою очередь отмечает, что в соответствии с достигнутым соглашением, Лапид может стать и.о. премьер-министра до выборов и формирования нового кабинета.

По итогам выборов в июне 2021 года между Беннетом (партия «Ха-Ямин Ха-Хадаш») и Лапидом (партия «Еш атид») было достигнуто коалиционное соглашение, согласно которому первые два года на посту премьера должен был провести Беннет, а затем по ротации пост получил бы Лапид.