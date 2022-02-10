Переболевшие коронавирусом пациенты с ожирением лучше защищены от будущих заражений, чем переболевшие с нормальным и избыточным весом.

Как передает # со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе израильского медицинского центра «Шиба».

Как сообщается в пресс-релизе, исследование, которое будет представлено на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в апреле в Лиссабоне, показало, что, хотя со временем количество антител снижается как у ранее инфицированных, так и у вакцинированных, показатели антител улучшаются у тех, кто ранее переболел, а не у тех, кто был вакцинирован.

Как заключили авторы исследования, «хотя количество антител со временем уменьшается как у выздоровевших от COVID-19 пациентов, так и у вакцинированных лиц, качество антител увеличивается после заражения, но не после вакцинации».

Кроме того, исследование показало, что ранее инфицированные коронавирусом пациенты с ожирением имели «более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту» по сравнению с пациентами с избыточным и нормальным весом.

Так, антитела у переболевших пациентов с индексом массы тела 30 или выше, что указывает на ожирение, были выше во все моменты времени по сравнению с пациентами с индексом массы тела ниже 30, что позволяет предположить, что «люди с ожирением, которые ранее были инфицированы, были лучше защищены от инфекции в будущем, чем те, кто имел избыточный или нормальный вес и ранее был инфицирован».