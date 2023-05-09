12 человек погибли и десятки ранены в результате удара армии Израиля по сектору Газа в ночь на 9 мая, сообщило палестинское агентство ВАФА. Среди убитых — трое членов радикальной группировки «Исламский джихад», их жёны и дети, и семья врача с российским гражданством.

Ранним утром 9 мая израильская армия объявила о проведении антитеррористической операции «Щит и стрела». Министр обороны Израиля Йов Галант одобрил призыв резервистов. Жителям южных районов страны рекомендовано находиться рядом с убежищами, в ряде районов закрыты школы, передаёт газета “Гаарец”.

Израильская армия отчиталась об убийстве троих лидеров «Исламского джихада». По утверждению ведомства, они ответственны за совершение терактов, в том числе с атаками смертников, и за обстрелы территорий Израиля.

Власти палестинской автономии опубликовали список из 12 погибших в результате ударов. Среди них — жёны и дети убитых исламистов, и директор больницы медицинской реабилитации и специализированной хирургии Джамаль Хасуан с женой Маруат Салих и сыном Юсуфом.

По сообщению местных властей, у Хасуана и сына было российское гражданство, Маруат Салих находилась в процессе его оформления. Из сообщений местных СМИ следует, что погибшие были соседями одного из убитых исламистов. (svoboda.org)