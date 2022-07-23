Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду сирийской столицы Дамаска, уничтожив иранское предприятие по сбору беспилотников. Об этом сообщают мониторинговая группа SOHR и The Jerusalem Post.

Источники SOHR сообщили, что в результате удара погибли как минимум восемь человек. Согласно их данным, три человека «несирийской национальности» и двое связанных с «Хизбаллой» сирийцев погибли на заводе по производству иранских беспилотников, недалеко от района Сайеда-Зейнаб, еще трое сирийцев были убиты на позициях ПВО у авиабазы ​​Аль-Маза.

Местные СМИ отмечают, что в результате авиаудара также были атакованы военные базы, на которых находятся иранские силы.

В июле власти США заявили, что Россия захотела купить у Ирана несколько сотен беспилотников, в том числе боевых, чтобы использовать их в войне в Украине. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон пока не знает, отправил ли Тегеран дроны Москве. Он уточнил, что у США есть «информация», указывающая на то, что Иран готовится обучить российских военных пользоваться своими БПЛА.

Салливан также отметил, что Иран предоставил аналогичные беспилотные летательные аппараты йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в регионе было достигнуто прекращение огня.

Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил Ирану санкциями, если он передаст России беспилотники. В министерстве иностранных дел России назвали предположения Вашинтона о сделке с Ираном вбросом и нелепым утверждением. МИД Ирана также отрицает эту информацию.