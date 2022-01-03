Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
«Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья 9 января вакцинированные и переболевшие COVID иностранцы из «оранжевых» стран (с умеренным уровнем заболеваемости — ред.) смогут получить разрешение на въезд», — говорится в сообщении ведомства.
Источник в израильском правительстве сообщил РИА Новости, что «Спутник» пока не входит в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января.
«К сожалению, по привитым «Спутником» такого решения пока нет», — сказал источник.
Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает Минздрав — до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.