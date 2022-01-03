Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

«Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья 9 января вакцинированные и переболевшие COVID иностранцы из «оранжевых» стран (с умеренным уровнем заболеваемости — ред.) смогут получить разрешение на въезд», — говорится в сообщении ведомства.