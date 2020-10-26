Израиль испытает собственную вакцину от коронавируса

Министерство обороны Израиля сообщило, что в скором времени испытает собственную вакцину от коронавируса. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Испытания препарата на людях начнутся 1 ноября. Отмечается, что Израильский институт биологических исследований уже получил все необходимые одобрения от Минздрава и Хельсинкского комитета.

В мае израильский министр обороны Нафтали Беннетт.заявил о прорыве в создании лекарства от коронавируса. Израильские ученые выявили антитела, которые активно атакуют COVID-19 в организме инфицированного и могут использоваться при разработке лекарства. В перспективе страна собиралась наладить коммерческое производство лекарства. (Lenta.ru)

| 2020-10-26T08:43:58+04:00 26 октября 2020, 10:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss