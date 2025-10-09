Официальные представители Израиля и палестинской группировки ХАМАС, подтвердили в четверг подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении остающихся там израильских заложников в обмен на выход из израильских тюрем большого числа осуждённых палестинцев.

Речь идёт о первом этапе реализации инициативы, которую выдвинул президент США Дональд Трамп с целью прекращения боевых действий в Газе. Подписание соглашения называют самым крупным шагом на пути к завершению двухлетней войны, начало которой положило смертоносное нападение боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Жертвами теракта стали 1200 человек, свыше 250 захвачены в заложники. Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы оценивает число погибших за время войны палестинцев в более чем 67000. Неизвестной остается судьба 48 израильтян-заложников, 20 из них, по израильским данным, живы.

Нынешнее соглашение подписано по итогам непрямых переговоров сторон конфликта, проходивших на этой неделе в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх. Договорённости предусматривают прекращение боевых действий, частичный вывод Израилем своих войск из Газы, и освобождение хамасовцами всех остающихся в их руках заложников в обмен на сотни осуждённых в Израиле палестинцев. Первым о прогрессе на переговорах сообщил вечером 8 октября сам Дональд Трамп.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения его правительством. В этой связи было отмечено, что оно соберётся после заседания израильского кабинета по безопасности позднее в четверг.

Трамп в четверг на заседании членов своей администрации в Белом доме сказал, что заложники в Газе должны быть освобождены в понедельник или вторник. Также им было сказано, что в соответствии с планом Газа будет «постепенно перестраиваться», но никаких подробностей американский президент не привёл. Трамп дал понять, что он планирует поездку на Ближний Восток «очень скоро». Точная дата не прозвучала. Накануне он предположил, что эта поездка возможна в ближайшие выходные.

Reuters, в частности, пишет о вероятности того, что многое ещё может пойти вразрез с договорённостями. В этой связи агентство отмечает со ссылкой на палестинский источник, что до сих пор не согласован окончательно список палестинцев, подлежащих освобождению. ХАМАС добивается выхода из тюрем наиболее известных палестинских заключённых, а также сотен задержанных в ходе операции израильской армии в секторе Газа.

Кроме того сторонам ещё только предстоит обсуждение дальнейших шагов в рамках плана Трампа из 20 пунктов. Остающиеся вопросы включают, в частности, то, как будет управляться разрушенный сектор Газа после завершения боевых действий, и дальнейшую судьбу движения ХАМАС, которое до сих пор отвергает требование Израиля разоружиться.

Тем не менее объявление о предстоящем прекращении боевых действий было встречено ликованием и в Израиле, и в секторе Газа. (svoboda.org)