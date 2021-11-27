Израиль внес ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в список стран, запрещенных для посещения гражданами своей страны. Такое решение израильские власти приняли после выявление в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Канцелярия премьера Нафтали Беннета уточняет, что иностранцы из этих африканских стран не смогут въехать в Израиль. Все возвращающиеся оттуда израильтяне, включая вакцинированных третьей дозой, будут изолированы на семь дней в отелях для прохождения карантина. «Условие прекращения карантина — отрицательный результат двух ПЦР-тестов», — цитирует ТАСС. Беннет также поручил изучить вопрос о прекращении полетов в эти страны.

Аналогичное решение приняли и власти Великобритании. С 26 ноября временно отменено авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини. Об этом в четверг сообщил глава минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид. Он отметил, что британское агентство по безопасности в области здравоохранения изучает новый штамм. Однако в качестве меры предосторожности шесть африканских стран добавлены в «красный» список по коронавирусу. Возвращающиеся из этих стран британцы должны будут соблюдать карантин (rg.ru).