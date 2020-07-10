Израиль готов к переговорам о мире с палестинцами

Израиль готов к переговорам по урегулированию длящегося десятилетиями конфликта с палестинцами на основе мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сказал в ходе телефонной беседы президенту Франции Эмманюэлю Макрону, сообщила в пятницу канцелярия премьера.

«В плане президента Трампа содержатся новые идеи, позволяющие добиться реального прогресса, и Израиль готов вести переговоры о мире на основе этого плана. Отказ палестинцев вести переговоры как по этому, так и по предыдущим мирным планам, препятствует продвижению», — цитирует канцелярия высказывания премьера. Нетаньяху в разговоре с Макроном добавил, что «Израиль действует на основе международного права» и «подчеркнул, что предыдущие попытки [мирного урегулирования] на протяжении 53 лет приводили к провалам, а их повторение приведет к очередному провалу».

Ранее в пятницу Елисейский дворец сообщил, что Макрон в разговоре с Нетаньяху «попросил воздержаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий», так как «такой шаг противоречил бы международному праву» и поставил бы под угрозу решение ближневосточной проблемы на основе создания двух государств. (ТАСС)