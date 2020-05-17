Из-за запоздалого диагноза в США от COVID-19 скончалась гражданка Турции

Гражданка Турции скончалась в США от коронавируса нового типа из-за халатного отношения и запоздалого диагноза.

Владелец ресторана в Нью-Йорке Али Рыза Доган рассказал агентству «Анадолу», что его мама 74-летняя Кыймет Доган дважды сдала тест на коронавирус, и оба раза они получили отрицательный овтет.

«Спустя две недели мы в третий раз сдали тест, ответ был положительный. Из-за запоздалого диагноза нам изначально назначили неверное лечение. А когда мы получили верный диагноз, было слишком поздно», — сказал Доган.

Кыймет Доган скончалась в больнице Хакенсак и будет похоронена в Нью-Джерси

С начала пандемии в США умерли по меньшей мере 24 гражданина Турции.