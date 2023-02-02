Исполнительный директор расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев уехал из Австрии, где он жил почти 20 лет. По данным газеты Falter, такое решение Грозев принял из-за предполагаемой угрозы со стороны российских спецслужб.

Об угрозе преследования журналисту сообщили его источники в разведке. После предупреждения он вынужден был отменить свое возвращение в Вену из США. «Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и прихвостней, чем полицейских», — цитирует издание Грозева.

В конце октября 2022 года МВД России объявило Грозева в федеральный розыск. В июле ФСБ заявила о попытке украинской разведки угнать российские самолеты, а в эфире «России 24» было объявлено, что к этому причастен Грозев. Журналист ответил, что не участвовал в операции, а команда Bellingcat снимала фильм о том, как ФСБ и украинские спецслужбы пытаются обмануть друг друга. (moscowtimes.ru)