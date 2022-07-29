Из-за крушения вертолета в Гудаури 30 июля в Грузии объявлено днем траура. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Выражаю глубокую скорбь в связи с гибелью членов экипажа, спасателей и врачей в результате крушения вертолета Пограничной полиции МВД в Гудаури.

В эти трудные минуты выражаю искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, руководству МВД, всему нашему обществу.

В связи с трагедией 30 июля в стране будет объявлено днем ​​траура», — сообщил Гарибашвили в соцсети.

Вертолет, принадлежащий пограничной полиции, проводил операцию по спасению упавших в Гудаури парапланеристов. Он вылетел в Гудаури из Тбилиси. Авария произошла возле первого тоннеля трассы, соединяющей Гудаури с Коби.

Вертолет во время совершения маневра зацепился хвостовой частью за скалу, что привело к разрушению заднего пропеллера. После этого он потерял управление и стал падать в ущелье. После очередного удара о скалу вертолет взорвался.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с крушением вертолета.

Об этом в Твиттере написал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

«Нас очень опечалила новость о крушении вертолета пограничной полиции в Гудаури. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и дружественному народу Грузии. Азербайджан находится рядом с Грузией в этот тяжелый день», – отметил министр.