Бутырский районный суд Москвы назначил штраф в размере 10 тысяч рублей 40-летнему москвичу, которого задержали в центре столицы в желто-синих кроссовках. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга. Об этом MSK1.RU и The Insider рассказал адвокат Илья Уткин.

Задержание произошло ещё 6 марта. В этот день в Москве проходила одна из самых крупных антивоенных акций, на которой были задержаны почти две тысячи человек.

По словам Уткина, его подзащитный приехал в центр города, чтобы зайти в ЦУМ и купить подарки жене и дочери на 8 Марта. На Театральной площади его остановили сотрудники полиции, посадили в автозак и заявили, что у него на ногах средство политической агитации, рассказал адвокат. В ОВД «Лианозово» на задержанного составили протокол, в котором было указано, что он выкрикивал лозунги в группе лиц, проводивших несанкционированное массовое мероприятие. (svoboda.org)