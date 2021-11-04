Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов рассказал о том, будут ли объявлены каникулы в школах из-за распространения коронавируса.

Ш.Мовсумов заявил АПА, что Министерство образования руководствуется специальным протоколом: «Если в классе кто-то заразился коронавирусом, этот класс закрывают, если заболели учителя, то закрывают школу и на 2 недели она переводится на дистанционное обучение. Управление в сфере образования осуществляется согласно этому протоколу. Главный показатель – наличие или отсутствие дополнительных мест в больницах. Если места в больницах есть, значит, наша система здравоохранения имеет возможность принимать пациентов и нет необходимости идти на ограничения».

Помощник президента отметил, что в школах не предусмотрено объявление каникул в связи с распространением коронавируса: «Каникулы предусмотрены в обычном порядке в середине ноября».