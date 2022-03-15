В Санкт-Петербурге местного жителя отправили на месяц в СИЗО по делу надписях «Нет войне!» и «Путин — фашист!» на мемориале «Братская могила воинов Советской Армии, погибших при защите Ленинграда в 1941-1943 гг.». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Жителя Петербурга подозревают по статье о надругательстве над местами захоронения умерших по мотивам политической ненависти или вражды. Дома у него прошёл обыск.

Во вторник районный суд Петербурга арестовал на 11 суток преподавателя курсов по биткоину Михаила Капилкова за участие в антивоенной акции протеста. Об этом сообщает «Медиазона». По версии суда, Капилков 13 марта якобы «принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте в нарушение санитарных норм и правил». Свою вину он не признал и утверждает, что просто «стоял и смотрел».