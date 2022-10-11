Из портов Украины во вторник вышли восемь судов с агропродукцией. Об этом 11 октября сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.

В рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины был создан Совместный координационный центр, который следит за безопасным прохождением кораблей с агропродукцией по морскому коридору, осуществляет досмотр судов, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

До сегодняшнего дня по «зерновому коридору» было экспортировано уже более шести миллионов тонн агропродукции. (Анадолу)