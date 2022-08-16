Из портов Украины отплыли еще пять кораблей с зерновыми, сообщили во вторник, 16 августа в Министерстве национальной обороны Турции.

В рамках поставок зерновых из Южного отправилось два, из Черноморска- три судна с кукурузой и зерном, отметили в ведомстве.

Кроме того, во вторник, Совместный координационный центр проведет досмотр четырех кораблей, которые возьмут курс на Украину, следует из сообщения.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. (Анадолу)