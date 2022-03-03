«Из Одессы на украинско-молдавскую границу отправлены еще 200 азербайджанцев».

Как сообщает АПА, об этом сказал один из руководителей Одесской организации азербайджанской диаспоры «Бирлик» Анар Натигоглу.

«Как Одесская организация азербайджанской диаспоры, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, мы успешно завершили эвакуацию еще около 200 соотечественников из нашего города к молдавской границе. Храни Аллах наше государство и наш народ», — отметил он.

Отметим, на сегодняшний день из Одессы эвакуированы более 220 наших граждан.