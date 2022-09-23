Из Катара массово высылают рабочих-мигрантов перед чемпионатом мира-2022.

Тысячи низкооплачиваемых рабочих-мигрантов вынуждены возвращаться домой из Катара до начала турнира. Многие из них опасаются, что останутся без работы, не смогут содержать семьи и погрязнут в долгах.

Некоторые рабочие говорят, что их отправили домой до окончания срока контракта или без получения полной зарплаты/пособий.

Согласно интервью The Guardian с 25 рабочими, они рассчитывали пробыть в Катаре два года, но их отправили домой раньше – в некоторых случаях всего через 10 месяцев. Многие из опрошенных уже вернулись в свои страны.

Некоторые из них говорят, что не отработали достаточный срок, чтобы покрыть расходы на услуги агентов по найму, благодаря которым они попали в Катар.

«Мы не хотим возвращаться. Мы бедны, поэтому нам нужно работать», – сказал один из непальских рабочих, который рассказал, что для получения работы ему пришлось заплатить почти 1000 фунтов. «Я еще не вернул деньги. Я буду в убытке, если меня отправят обратно».

Попытки отправить рабочих-мигрантов обратно на родину до начала ЧМ-2022, скорее всего, связаны с правительственным циркуляром, который предписывал некоторым подрядчикам завершить все работы к середине сентября и подготовить план отпуска рабочих, который «максимально сократит число рабочих в стране» в преддверии турнира. (sports.ru)