Самое популярное в Азербайджане женское сообщество İZ Community (İnamlı və Zərif), созданное Реной Наджафзаде-Сададдиновой, подводит итоги года.

Как сообщает #, праздничная церемония состоялась в торжественной обстановке в ресторане Meat Garden. На вечер были приглашены самые активные «изушки», — так Рена ханум ласково называет представительниц своего коммунити.

В интервью # Рена Наджафзаде-Сададдинова рассказала, что в уходящем 2022 году İZ Community организовало 288 мероприятий:

«Как видите, трудилились мы почти в режиме нон-стоп. Я очень рада, что с каждым годом наше сообщество растет, сегодня нас уже свыше 4000 человек. Многие из них пришли к нам стартаперами, а сейчас их бренды завоевали всеобщую любовь и популярность. İZ Community делает женщин узнаваемыми, и я благодарна каждому, кто нас поддерживает, в том числе газету «Зеркало», — заявила она.

В планах сообщества — выход на международный уровень.

Приветствуя гостей, Рена Наджафзаде-Сададдинова поздравила всех с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

Свыше 80 представительниц сообщества были награждены грамотами, а также получили многочисленные подарки от партеров и спонсоров.

Газета «Зеркало» также была награждена за информационную поддержку.

Среди других СМИ, отмеченных женским сообществом были Qazet.az, Trend.az и CBC TV.

Ведущей вечера выступила Фируза Джалилова. Мероприятие завершилось грандиозной концертной программой.