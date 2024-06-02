Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян собрал своих сторонников у церкви Святой Анны в центре Еревана для подведения итогов прошедшей недели и представления планов на ближайшее время. Акцию оппозиции транслируют местные новостные порталы.

«Неделя была насыщенной. Вчера мы провели встречу в Гюмри. Там должен был состояться концерт детей в память о великом Шарле Азнавуре. Я заранее планировал его посетить, так как там должны были выступать мои дети из Иджевана. И уже в пути мы узнали, что хотят поменять время концерта, а затем и вовсе отменили и разобрали сцену. Вот такая защита детей», — сказал Галстанян.

Архиепископ осудил людей, которые распускают слухи, что движение угасает. «Не надо болтать. Не хотите, чтобы угасло, вставайте и приходите к нам, присоединяйтесь», — добавил Галстанян. (ТАСС)

