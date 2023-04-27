Самая сексуальная спортивная болельщица мира, хорватская модель и титулованная мисс Ивана Кнолль приехала в Баку на Гран При Азербайджана Формулы-1.

Девушка будет гостьей паддок-клуба, где собираются VIP персоны и знаменитости.

В интервью # Ивана Кнолль рассказала, что она впечатлена столицей Азербайджана, и испытывает большую радость, находясь здесь:

«Это мой первый визит в Баку, и меня переполняют эмоции. Азербайджан невероятно гостеприимный, а какая здесь вкусная еда!!!».

Модель призналась, что для того, чтобы быть в форме, она занимается спортом и придерживается диеты:

«Но я вам скажу прямо — никаких диет в Баку! Азербайджанская кухня настолько потрясающая и богатая, что мне придется забыть на пару дней о диете».

Ивана также сообщила, что она болеет за пилота Red Bull Макса Ферстаппена.

«Мисс Хорватия» не стала сравнивать Катар и Азербайджан, где она была самой яркой и сексуальной гостьей чемпионата мира по футболу:

«Это разные события, разный драйв, и я бы не хотела сравнивать эти две страны и свое пребывания в них», — сказала модель.