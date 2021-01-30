Иван Преображенский: «Я не верю в дворцовый переворот в современной России»

Интервью # с политологом, экспертом по странам Центральной и Восточной Европы Иваном Преображенским.

— Сторонники политика Алексея Навального 31 января намерены провести митинги в 53 городах России. Как Вы считаете, будут ли они более массовыми, чем акции, что имели место 23 января?

— Обычно тенденция на митингах в России такова, что любое повторное мероприятие собирает меньше участников. Тем более, что власти, оценив масштабы протестов 23 января, запустили на полную репрессивную машину. Масштабы беспрецедентны для России. Сотни задержанных между первым и вторым митингами, все штабы Алексея Навального в Москве и регионах «обезглавлены». На свободе, из известных фигур, только те, что находятся за границей. В день протестов в Москве закрыты оружейные магазины, будто власти опасаются их захвата, решением властей перекрыт центр российской столицы и центры многих других городов. Так что, даже сохранение той же численности (от 150 до 200 тыс. участников по всей стране) — серьезное достижение для оппозиции в этих условиях.

— Какие регионы России наиболее активны в плане открытой демонстрации недовольства действующей власти и почему?

— Активнее всего выступают сейчас недовольные, судя по митингам 23 января, в Татарстане, в Санкт-Петербурге, во Владивостоке и ряде других крупных городов. Впервые акции в поддержку Алексея Навального прошли в аннексированном Крыму, в Симферополе и даже в Севастополе. Судя по тем отрывочным данным, которые успели получить за неделю социологи, причина достаточно массовой по российским меркам поддержки протестов — так называемая социальная усталость населения. Это не столько поддержка лично Алексея Навального, сколько выплеск накопившегося за прошедший год негатива. Напомню, как раз в январе 2020 года Путин отправил в отставку правительство и объявил о намерении переписать Конституцию России. Серьезного сопротивления из-за коронавируса, апатии, а также из-за пассивности самого Навального эти планы не встретили. Но раздражение копилось. К этому добавилось снижение уровня жизни, которое уже несколько лет идет в России, а сейчас его еще усилил коронакризис.

— Как Вы считаете, повлиял ли на настроения россиян фильм-расследование ФБК Алексея Навального «Дворец для Путина: история одной взятки»?

— Как показывает количество просмотров фильма, которое превысило в целом 100 млн, а в России точно затронуло более 20 млн домохозяйств, раздражение коррупцией, которое, безусловно, есть, не конвертируется в готовность участвовать в протестных акциях. Во многих этот фильм вызывает лишь зависть, они хотели бы сами стать частью этого режима и получать свою экономическую ренту от его правления. Для других это подтверждение тезиса о том, что бороться бесполезно, слишком несопоставимы масштабы.

— Как Вы оцениваете реакцию руководства РФ, лично президента Путина и его пресс-секретаря Пескова, на данный фильм-расследование?

— Заявления Путина, Пескова, а затем и Аркадия Ротенберга, сообщившего, что дворец под Геленджиком якобы принадлежит ему, больше похожи на сеанс саморазоблачения, чем на защиту. Это связано с тем, что они перестали адекватно воспринимать реальность, не знают ничего о современных способах распространения информации, считают россиян гораздо глупее, чем они есть. Впрочем, очевидно, что уже не первый год весь их расчет не на то, что удастся кого-то переубедить, а на аппарат подавления. Вдобавок Путину кажется, что он не может оправдываться, в его картине мира это значит потерять себя и сразу оказаться зависимым от российского правящего класса, который перестанет его уважать.

— Очень много говорится о том, что все последние события в РФ являются элементами неизбежного «дворцового переворота», по итогам которого Владимир Путин потеряет власть. Вы согласны с такого рода выводами?



— Я не верю в дворцовый переворот в современной России. Путин сумел стать единственной основой легитимности правящего режима. Уход Путина для нынешнего правящего класса будет означать потерю всего имущества, а, возможно, и свободы. Думаю, окружение российского лидера это сейчас хорошо понимает и заинтересовано как раз в его сохранении у власти на максимально долгий срок. Даже если для этого потребуются жесткие репрессии.

— Насколько велики шансы Алексея Навального стать следующим президентом РФ и насколько он самостоятелен, не является ли он своего рода «тараном», которым водит чья-то невидимая рука?

— Про нынешнего президента Украины Владимира Зеленского тоже говорили, что он проект предпринимателя Коломойского. В итоге, они с Коломойским находятся скорее в противостоянии. И я такое развитие событий прогнозировал, потому что сильные политики никогда не остаются чьими-то таранами или пешками. Если им удается взять власть, они редко ею делятся со своими бывшими покровителями.

С этой точки зрения неважно, помогает кто-то «невидимый» Алексею Навальному или нет. Результат все равно будет таков, что, если он возьмет власть, решения он будет принимать сам. Однако я не думаю, что даже после всего случившегося, включая отравление и возвращение в Россию, у Навального велики шансы возглавить страну. Хотя безусловно, на настоящий момент, он является единственным настоящим ярким политиком с такими перспективами в оппозиции.