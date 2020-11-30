Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на €10 млн

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) оштрафовало американскую компанию Apple на €10 млн за недобросовестную коммерческую практику. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе антимонопольного управления.

В частности, речь идет о вводящих в заблуждение сообщениях о водонепроницаемости ряда смартфонов iPhone, согласно которым эти устройства могли выдерживать «глубину от одного до четырех метров в зависимости от модели» в течение максимум 30 минут. По мнению итальянского ведомства, Apple не разъяснила, что гаджеты водонепроницаемы «только в определенных условиях, например во время специальных и контролируемых лабораторных испытаний», а не при обычном использовании потребителями.

Штраф был выписан и за то, что Apple отказывалась «предоставить гарантийную помощь, когда телефоны iPhone были повреждены в результате попадания воды или других жидкостей».