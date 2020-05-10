Итальянские музеи рассказали о работе после пандемии

Ведущие музеи Апеннин ожидают указаний от властей относительно возможности снова открыть свои двери для посетителей. Их представители в разговоре с РИА Новости рассказали, какие меры галереи предусмотрели для защиты публики и насколько они готовы к ее приему.

С 4 мая Италия сняла часть серьезных ограничений, действовавших в стране c середины марта из-за распространения коронавируса. Нынешний пакет мер продлится еще две недели, но при благоприятном течении событий с 18 мая вступят в силу новые разрешения. Планируется, что тогда работу смогут возобновить музеи, галереи и библиотеки.

Флорентийская Галерея Уффици (Gallerie degli Uffizi) готовит для любителей искусства термосканеры на входе, а для своих сотрудников – перчатки и защитные маски.

«Что касается даты, нужно дождаться министерства. Мы определимся с ней, когда получим директивы. «Уффици» готовы к открытию и подготовили целый ряд процедур, чтобы избежать заражения: маски и перчатки для сотрудников, дезинфицирующий гель для посетителей и сотрудников на входе и в туалетах, рамки термосканеров на входе», — заявил РИА Новости представитель знаменитого музея.