Италия приостановила применение вакцины AstraZeneca

«Aifa решило распространить запрет на использование вакцины AstraZeneca в качестве временной меры предосторожности на всей территории страны до сообщений EMA (Европейского агентства по лекарственным препаратам – ред.). Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами», – говорится в коммюнике регулятора.

Как сообщили журналистам источники в министерстве здравоохранения страны, решение приостановить применение препарата было принято после разговора между премьер-министром Марио Драги и министром здравоохранения Роберто Сперанцей. В понедельник Сперанца провел переговоры с коллегами из Германии, Франции и Испании.(РИА Новости)