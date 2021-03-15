Италия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) вслед за другими европейскими странами временно прекратило применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
«Aifa решило распространить запрет на использование вакцины AstraZeneca в качестве временной меры предосторожности на всей территории страны до сообщений EMA (Европейского агентства по лекарственным препаратам – ред.). Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами», – говорится в коммюнике регулятора.
Как сообщили журналистам источники в министерстве здравоохранения страны, решение приостановить применение препарата было принято после разговора между премьер-министром Марио Драги и министром здравоохранения Роберто Сперанцей. В понедельник Сперанца провел переговоры с коллегами из Германии, Франции и Испании.(РИА Новости)
| 2021-03-15T20:04:55+04:00 15 марта 2021, 21:08|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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