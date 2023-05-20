Россия стянула в Бахмут элитные подразделения, но фланги россиян, скорее всего, остаются слабыми.

Как сообщает # со ссылкой на УНИАН, об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Аналитики отметили, что ВСУ своими контратаками, вероятно, устранили угрозу окружения Россией украинских войск в Бахмуте и вынудили российские войска выделить скудные военные ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование.

Силы обороны Украины сейчас удерживают и контролируют Авдеевку, в Марьинке ВС России столкнулись с мощным сопротивлением в городе.

Самые интенсивные бои идут на трех направлениях — Авдеевском, Марьинском, Бахмутском.