Американские истребители F/A-18 с авианосца Ronald Reagan выполнили полеты с вооружением над столицей Афганистана для обеспечения безопасности. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из афганской столицы.

Также выступавший на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что истребители «не летают на малых высотах». Самолеты, по его словам, «находились в воздухе еще до начала операции по эвакуации военнослужащих, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях». «Это разумные меры по защите сил в воздухе, чтобы убедиться, что мы можем защищать наших людей и наши операции от любой угрозы», — добавил Кирби.

Он подчеркнул, что Пентагон не фиксировал конфликтов военнослужащих США с талибами. «Мы ясно дали понять талибам, что любое нападение на наших людей в ходе операций в аэропорту будет встречено решительным ответом», — отметил пресс-секретарь. (ТАСС)