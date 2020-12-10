Историческая победа Азербайджана освещена в медиа Монтенегро

В медиа Монтенегро повествуется об исторической победе, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне.

В интервью новостному порталу страны “Aktuelno.me” директор Центра экономических и культурных связей Азербайджан-Монтенегро Сейран Мирзазаде отметил, что в 44-дневной войне Азербайджан добился исторической победы. Наша страна не только восстановила свою территориальную целостность, но и, выполнив резолюции ООН, урегулировала 30-летний нагорно-карабахский конфликт.

Было отмечено, что за 28-летний период оккупации армяне, разрушив наши территории, оставили на них развалины, совершили акты осквернения и вандализма в отношении религиозных и культурных памятников. «Aрмяне, поселившиеся на территории Азербайджана, должны понять, что их счастливое будущее проходит лишь через признание территориальной целостности Азербайджана. Отныне поиски приключений могут привести к более тяжелым последствиям для них. В настоящее время Армения переживает политический, экономический, гуманитарный, социальный и демографический кризис», — подчеркнул С.Мирзазаде.

Отмечено, что настоящая причина армянской агрессии против Азербайджана связана с необоснованными территориальными притязаниями, химерой о “Bеликой Армении”, а безрезультатность мирных переговоров, проводимых на протяжении многих лет, и начало военных операций 27 сентября – с деструктивной и агрессорской политикой официального Еревана.

В интервью сообщается об объявлении 8 ноября – даты освобождения Шуши, являющейся колыбелью культуры, от оккупации Днем Победы и предстоящем проведении 10 декабря в Баку парада Победы.

Более подробно с интервью можно ознакомиться на следующем линке: https://www.aktuelno.me/svijet/mirzazade-za-aktuelno-za-44-dana-azerbejdzan-stavio-tacku-na-sukobe-sa-jermenijom/?fbclid=IwAR0PObITqtKavwZWixds5ENtQFcKchDSgmlui54vbNQwQAj1nXZJ6m_Kne8