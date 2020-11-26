Иссам Лаарусси: «Верхушка ООН должна осудить армянскую сторону конфликта»

Эксклюзивное интервью с марокканским экспертом по международным отношениям, профессором Иссамом Лаарусси:

— При посредничестве России был подписан договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по которому Армения выводит свой оккупационный корпус с территории Азербайджана. Война шла 44 дня. Как оцените ее результаты?

— Нагорный Карабах признан частью Азербайджана, но его армянское население с тех пор, как азербайджанское гражданское население было изгнано из региона в ходе войны в 1990-х годах, откололось от центра. Вмешательство России в конфликт считается наиболее важной геостратегической особенностью, которая направлена на обеспечение стабильности в регионе. Армянские сепаратисты, поддерживаемые правительством Армении, даже после прекращения огня в 1994 году вели латентную войну против азербайджанского населения. Несмотря на то, что конфликт должен был закончиться еще в 1994 году, и потом должна была быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана, произошла нынешняя война, которая в некотором роде изменила правила игры на юге Кавказа.

— Как известно, город Шуша был взят с бою азербайджанским спецназом. Бойцы по горам пронесли на своих плечах необходимое снаряжение, минометы, легкие полковые орудия, боеприпасы. Как бы Вы охарактеризовали это факт?

— Шуша – крайне важный с точки зрения стратегии город, и его взятие азербайджанскими войсками – большая победа. Шуша находится на возвышенностях, нависающих над административным центром Карабаха Ханкенди, или как его называют армяне – Степанакертом. После перехода Шуши под контроль азербайджанских войск, этот город мог стать плацдармом для штурма Ханкенди. С военной точки зрения, обладание этим городом дает колоссальное преимущество азербайджанской армии. В глоссарии международной политики достижение мира — это вопрос наличия силы и готовности выиграть войну, как утверждают аналитики школы неореализма. С другой стороны, Шуша имеет культурное значение для обеих сторон. До войны в конце 1980-х — начале 1990-х годов его население составляли преимущественно азербайджанцы, что вынудило сотни тысяч людей стать беженцами. Для армян же этот город важен тем, что здесь находится собор Газанчецоц (Святого Спасителя), знаковое место для армянской церкви.

— Как показывается во всех мировых СМИ, армяне, эвакуируясь из Карабаха, сжигают дома, вырубают деревья, леса. Некоторых военнослужащих поймали за мародерством. Но ведь так поступают только с чужой землей, не так ли?

— Безусловно, война в Нагорном Карабахе очень сложна, она отражает хаос в международном и региональном порядке. Армянские силы действуют как варвары-оккупанты, ими не соблюдаются ни международное право, ни человеческие ценности. Международное гуманитарное право направлено на спасение человеческих жизней в военное время, поэтому все воины должны уважать мирных жителей. Вопреки этому факту, 44-дневная война в Нагорном Карабахе привела к многим жертвам среди гражданского населения. В конце концов, если эта земля принадлежит армянам, как они считают, они просто не имеют права жечь города, дома, вырубать деревья и действовать такими жестокими способами.

— Как Вы знаете, во время войны Армения подвергла ракетным ударам мирные азербайджанские города – Гянджу и Барду. Десятки погибших, сотни раненых. Ереван оправдывается тем, что, мол, рядом с этими городами были военные объекты, а ракеты «Скад», которыми обладала Армения, неточные. С Вашей точки зрения, является ли подобное объяснение вменяемым?

— Есть доступные всем свидетельства, которые убедительно говорят об использовании баллистических ракет и заведомо неточных залпов реактивной артиллерии, которые привели к гибели, ранениям и обширному ущербу среди гражданского населения, что является явным нарушением международного гуманитарного права.

Сообщалось о жертвах среди гражданского населения и серьезных повреждениях гражданских зданий, в первую очередь, в городе Гянджа в Азербайджане, который в последние дни неоднократно подвергался артиллерийским обстрелам с армянской стороны, а также с контролируемой Арменией части нагорно-карабахского региона.

Свидетельства использования баллистических ракет и других взрывных устройств с большой площадью поражения в жилых кварталах показывают историю шокирующего пренебрежения к жизни человека и законам войны. Международные организации и верхушка ООН должны осудить армянскую сторону конфликта, чтобы заставить ее уважать международное гуманитарное право. Необходимо немедленно прекратить использование этих видов оружия и систем вооружения против населенных пунктов.

Разница в потерях среди гражданского населения с азербайджанской стороны почти двукратная. Отсюда следует, что азербайджанская армия старается не стрелять по населенным пунктам в Нагорном Карабахе. Ханкенди (Степанакерт) подвергся ракетно-артиллерийскому удару в ответ на обстрел Тертера и других азербайджанских населенных пунктов за пределами зоны боевых действий. В то же время, с самого начала боев правительство Азербайджана призывало гражданское население покинуть зону боевых действий, чтобы избежать жертв. Был создан коридор, и по нему гражданское население выехало в Армению, причем не было ни одного случая обстрела автокараванов азербайджанской армией.

— Состоялся визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван. Премьер-министр Пашинян сообщил о том, что в процессе встречи обсуждались вопросы возвращения беженцев в свои дома. Правда, сформулировано это было крайне туманно. «Но есть также вопросы, которые не решены, остаются открытыми: как мы в дальнейшем обеспечим реализацию права на возвращение жителей некоторых районов, кто будет обеспечивать безопасность наших соотечественников, как это будет реализовано?»!, — сказал он. Но ведь дорожная карта по восстановлению мира в Карабахе выработана уже давно. Пашинян вновь решил изобрести велосипед?

— Посредничество России в этом конфликте заметно помогает сторонам конфликта достичь мирного соглашения. Москва изображает себя защитником региона Кавказа, и доказала, что никакие региональные и международные игроки не могли бы добиться успеха в переговорах в отсутствие России. Во-вторых, Россия не скрывает своей поддержки правительству Армении. Согласно подписанному соглашению, министерство обороны России подтвердило, что в нем будут задействованы 1960 военнослужащих, роль которых будет заключаться, в том числе, и в охране «Лачинского коридора», который связывает столицу Карабаха с Арменией. Турция также примет участие в миротворческом процессе, заявил президент Азербайджана, присоединившийся к президенту Путину во время выступления. Основываясь на этих фактах, изменивших правила игры, и роли России и Турции в войне в Нагорном Карабахе, я считаю, что вопрос беженцев должен рассматриваться международным сообществом беспристрастно. В то же время, нет смысла в новом плане решения вопроса армянских беженцев, который не может служить интересам азербайджанских.

— Ваша страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Даже впервые именно в Вашей стране Армения была названа агрессором и оккупантом. Какое отношение было в Марокко во время войны? Если говорить не языком протоколов.

— Марокко направило Азербайджану послание поддержки после военных столкновений с Арменией и призвало к сдержанности и выразило надежду, что международное право и ООН могут обеспечить мирное разрешение конфликта. Поддержка Марокко мирного урегулирования дополняет международные призывы к миру между Арменией и Азербайджаном. В результате этой войны десятки убитых и сотни раненых мирных жителей, конфликт мог бы выйти из-под контроля и превратиться в очередную региональную войну с участием различных международных игроков. Это официальная позиция Марокко к войне. Дипломатия королевства оказывает поддержку Азербайджану, который теперь вынужден вести войну и в информационном пространстве. Тем не менее, средства массовой информации Марокко выбрали дипломатическую речь с точки зрения оказания поддержки Азербайджану, не входя в серьезное противостояние с правительством Армении. На самом деле Марокко высоко ценит свои отношения с Азербайджаном, мусульманской страной, однако пытается придерживаться нейтральной позиции, заявленной ЕС и Соединенными Штатами Америки.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»